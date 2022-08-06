ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، لتخفق قلوب الطلاب في انتظار إعلان نتيجتهم التي طال انتظارها بعد مرور عام عصيب عليهم، إذ أنه من المتوقع ان يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت، بعد أن يتم اعتمادها وإعلان الأوائل، ثم تصبح متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والقنوات التي يتم عرض المؤتمر عليها كالتالي:

بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

تحرص العديد من القنوات المختلفة، سواء كان التلفزيون المصري أو بعض القنوات الفضائية على إطلاق بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عند إعلانها، وتتمثل القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التربية والتعليم في الآتي:

- القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية.

- قناة dmc.

- قناة cbc.

- قناة إكسترا نيوز.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر «الوطن»

ويتيح الموقع الإلكتروني لـ «الوطن» فرصة حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ يدخل الطالب إلى الموقع حتى يتمكن من الحصول عليها.

- ثم يدخل الطالب عدد من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في «الاسم الرباعي، رقم الجلوس، الشعبة الخاصة بالطالب، المحافظة، البريد الإلكتروني، رقم التليفون».

- ثم يضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل بياناته، ويستطيع استقبال نتيجة الثانوية العامة 2022.