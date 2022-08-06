رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن متاح لجميع الطلاب منذ الآن، لمعرفة نتيجة الثانوية، حيث يتيح موقع الوطن النتيجة لطلاب الصف الثالث الثانوي في إطار دوره الخدمي للمواطنين والقراء.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن والذي أتاحته لجميع الطلاب، لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، حيث يمكن للطالب معرفة النتيجة ودرجاته كالتالي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة natega.elwatannews.com

- يكتب طالب الثانوية العامة أو ولي أمره رقم الجلوس أو الاسم رباعي حتى يتمكن من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاصة به من خلال موقع الوطن.

إعلان نسب نجاح الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية، معرفة النتيجة، بعد أن تُعلن وزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل، ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تقوم الوزارة بعرض توضيحي لنسبة النجاح هذا العام في الثانوية العامة، ومقارنتها بنسب النجاح في السنوات السابقة.

يذكر أن نسب النجاح في العام الماضي للصف الثالث الثانوي، كانت 74%، حيث جاءت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%، بينما جاءت نسبة نجاح الشعبة الأدبية 70%.