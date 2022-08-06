اعرف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسرع طريقة للحصول عليها

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ولهذا تعد واحدة من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث بشأنها خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم ظهور النتائج النهائية فور اعتمادها وإعلانها في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على النحو التالي:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم بعد قليل، إذ يحصل الطالب على النتائج كاملة برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أيضا أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال مؤتمر صحفي يعلن «شوقي» من خلاله النتيجة وأسماء الأوائل ونسب النجاح لهذا العام.

أسرع طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن للطلاب على مستوى الجمهورية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل سريع إذ تتيح جريدة «الوطن» إمكانية معرفتها برقم الجلوس، من خلال الرابط natega.elwatannews.com.