الأقصر تنظم «كأس قمة المناخ» استعدادا لقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 27

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم بطولة «كأس قمة المناخ»، ضمن أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ.

شارك في البطولة 56 لاعبا، في الفئة العمرية من مواليد عام 2006 حتى عام 2015، جرى توزيعهم على 8 فرق، بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وجرت المنافسات بنظام الكأس، من خلال جمعية «مفتاح الحياة» بأرمنت، التي تتولى تنسيق جهود المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الأقصر، بالتعاون مع جمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون، ومؤسسة صعيد مصر للتنمية والحماية الاجتماعية.

تحديات التغيرات المناخية

وتواصل منصة الأقصر، استعداداتها لعقد مؤتمر «التغيرات المناخية.. تحديات وحلول»، يوم 10 أغسطس 2022، في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمشاركة وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة السكان بمحافظة الأقصر، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، ومبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، ممثلة في المنصة المحلية للمبادرة بالأقصر

التغيرات المناخية ونشاط الحشرات

كما نظمت المنصة المحلية بأسوان، بالتعاون مع مديرية الصحة، وجمعية النهضة النسائية بقرية «العطواني»، ورشة تدريبية حول التغيرات المناخية، أدارتها سلوى سليمان، عضو المنصة، واستهدفت فريق العاملين في الوحدة الصحية بالقرية، حيث دار التدريب حول التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الصحة العامة، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة المتوقع الناجم عن التغيرات المناخية، في زيادة نشاط الحشرات، ومنها الحشرات الناقلة للأمراض، وكيفية مواجهتها وتجنب مخاطرها، خاصةً في المناطق الريفية التي تتلقى خدمات صحية بسيطة.

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة في أسوان ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالمحافظة، أن المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان بصدد تنفيذ أنشطة نوعية، تستهدف فئات جديدة داخل المجتمع، بهدف التأثير فيها، لتغير السلوكيات الخاصة بها للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مسؤولي ومقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة في مقدمة الفئات المستهدفة من الأنشطة التي تنفذها المنصة المحلية للمبادرة.