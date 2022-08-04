تعاون بين جامعة القناة ومنصة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» بالإسماعيلية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الدكتورة ماجدة عطا، منسقة المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الإسماعيلية، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة والمنصة، التي جرى تشكيلها استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27) في شرم الشيخ.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات خلال استقباله منسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في الإسماعيلية، إنه سيتم التنسيق لبدء سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاورها، والتي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة.

«مندور»: حوار بناء بين الطلاب حول تحديات التغير المناخي

وقال الدكتور ناصر مندور إنه سيتم عقد الندوات داخل الجامعة، بهدف إنشاء روابط وثيقة، وخلق حوار بناء بين الطلاب والشركاء والأطراف المعنية، من أجل رصد أهم قضايا وتحديات تغير المناخ على مستوى كل محافظة.

وأضاف أنه سيتم العمل على وضع خطط مستقبلية لمواجهة تلك القضايا، إلى جانب تحفيز وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المعنية وذات الصلة والأفراد للتحضير الجيد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الهدف الرئيسي من مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ 27" دعم وتظافر الجهود إستعداداً لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 الي 18 نوفمبر القادم .

منسقة منصة الاسماعيلية: تأهيل القطاعات المختلفة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجدة عطا إن المبادرة تهدف إلى بناء البنية المعرفية للطلاب بأهم المحاور والقضايا التي ستركز عليها مصر خلال القمة، وتأهيل القطاعات المختلفة كفئات الشباب والمرأة للتحضير الجيد لقمة المناخ، والمشاركة في فعالياتها.

وأضافت «عطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إعداد مجموعة من الأبحاث حول عدد من القضايا المختلفة في الإسماعيلية، على رأسها المياه الجوفية، وتأثر المحاصيل الزراعية بالتغير المناخي، خاصةً محصول المانجو وغيره من المحاصيل الموسمية كالأرز والشعير.