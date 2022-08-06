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نتيجة الثانوية العامة 2022

التعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة 2022 أعلى من العام الماضي

كتب:

أسماء زايد
10:33 ص | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

 قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نسبة النجاح هذا العام 2022، مقارنة بالأعوام السابقة 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أنَّ العام الماضي كانت نسبة النجاح 74%، مؤكّدًا أنَّ هذين العامين بالتحديد بهما دفعة كاملة خضعت لنظام التقييم الجديد.

نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%

وأكّد وزير التعليم في بيانه على الصفحة الرسمية للوزارة، إنَّ نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%، والشعبة العلمية رياضيات نسبة النجاح بها 81.10%، بينما نسبة النجاح فى الشعب الأدبية 68.38%، لتصبح نسبة النجاح العامة  75.04%.

عدد الناجحين بشعبة علمي علوم 229 ألفا و370 طالبا

وأوضح شوقي، أنَّ عدد الناجحين بشعبة علمي علوم  229 ألفًا و370 طالبًا،  بينما شعبة علمي رياضة 72 ألفًا و 910 طلاب، وجملة الشعبة الأدبية 154 ألفًا و782 طالبًا،  ليصل عدد الناجحين إجمالًا 457 ألفًا و62 طالبًا.                    

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