التعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة 2022 أعلى من العام الماضي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نسبة النجاح هذا العام 2022، مقارنة بالأعوام السابقة 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أنَّ العام الماضي كانت نسبة النجاح 74%، مؤكّدًا أنَّ هذين العامين بالتحديد بهما دفعة كاملة خضعت لنظام التقييم الجديد.

نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%

وأكّد وزير التعليم في بيانه على الصفحة الرسمية للوزارة، إنَّ نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%، والشعبة العلمية رياضيات نسبة النجاح بها 81.10%، بينما نسبة النجاح فى الشعب الأدبية 68.38%، لتصبح نسبة النجاح العامة 75.04%.

عدد الناجحين بشعبة علمي علوم 229 ألفا و370 طالبا

وأوضح شوقي، أنَّ عدد الناجحين بشعبة علمي علوم 229 ألفًا و370 طالبًا، بينما شعبة علمي رياضة 72 ألفًا و 910 طلاب، وجملة الشعبة الأدبية 154 ألفًا و782 طالبًا، ليصل عدد الناجحين إجمالًا 457 ألفًا و62 طالبًا.