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نتيجة الثانوية العامة 2022

وزير التعليم: تطوير المنظومة التعليمية بدأ في 2017 باستحداث نظام تقييم جديد

كتب:

محمد عزالدين
10:09 ص | السبت 06 أغسطس 2022
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ المنظومة التعليمية بدأت في التطوير عام 2017 عن طريق استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعليم من استرجاع المعلومات، وعلى هذا الأساس الأسلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل.

شوقي: نحتفل اليوم بتخرج دفعة من أبنائنا وانتقالهم لعالم رحب

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، «إننا نحتفل اليوم بتخرج دفعة من أبنائنا في الثانوية العامة وانتقالهم لعالم رحب من المعرفة في دراستهم الجامعية أو حياتهم العملية».

 

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