وزير التعليم: 70% و75% نسب ممتازة لنتيجة الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه وفقا للأرقام والإحصائيات لنتيجة الثانوية العامة 2022، نجد أنّ نسب الـ70% والـ75% هي نسب ممتازة حققها الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022

جاء ذلك خلال فيديو إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الذي بثّته الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك قبل قليل، وشهد إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، وأسماء الأوائل، ونسب النجاح.