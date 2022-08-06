وزير التعليم: تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2022 بـ400 مصحح بدلا من 100 ألف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة طبّقت التصحيح الإلكتروني المركزي بواسطة نحو 400 من رجال التعليم، بدلا من نحو 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة، في امتحانات الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر فيديو بثته صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك، أنّ الوزارة عاقبت وحرمت كل الطلاب الذين تم ضبطهم بأعمال غش، مؤكدا أنّه لم يحدث تسريب في الامتحانات، وجرى تحويل حالات الغش إلى الشؤون القانونية، وحجب نتيجة عدد من المدارس بسبب شبهة الغش الجماعي.