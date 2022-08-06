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نتيجة الثانوية العامة 2022

وزير التعليم: تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2022 بـ400 مصحح بدلا من 100 ألف

كتب:

أحمد أبوضيف
10:39 ص | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة طبّقت التصحيح الإلكتروني المركزي بواسطة نحو 400 من رجال التعليم، بدلا من نحو 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة، في امتحانات الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر فيديو بثته صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك، أنّ الوزارة عاقبت وحرمت كل الطلاب الذين تم ضبطهم بأعمال غش، مؤكدا أنّه لم يحدث تسريب في الامتحانات، وجرى تحويل حالات الغش إلى الشؤون القانونية، وحجب نتيجة عدد من المدارس بسبب شبهة الغش الجماعي.

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.