دقائق قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، وسط ترقب وقلق من الطلاب لمعرفة مصيرهم بعد تعب سنة كاملة في المذاكرة، كما حددت الوزارة مواعيد تظلمات الثانوية العامة على أن تكون في اليوم التالي للنتيجة ولمدة 15يوما.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في قنا

ويمكن للطلاب في محافظة قنا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع خصصه موقع جريدة «الوطن» في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب الثانوية العامة في كل مكان.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وخصص موقع «الوطن» الرابط التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط على كلمة نتيجـــــــة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن للطلاب وأسرهم، الحصول على نايجة الثانوية العامة 2022 في محافظة قنا، من خلال الرابط التالي اضغط هنــا، والذي يعد رابط سريع من موقع «الوطن» يتمكن الطلاب من خلاله من الحصول على نتيجة الثانوية العامة بسهولة ويسر.

أكثر من 16 ألف طالب ينتظرون نتيجة الثانوية العامة 2022 في قنا

وبحسب إحصائية رسمية من مديرية التربية والتعليم في قنا، فإن عدد الطلاب الذين دخلوا الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب وطالبات، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسع.

وقال الدكتور، صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، إن محافظة قنا بها كنترول ثانوية، كان يقوم بتوزيع الأوراق وجمعها وإرسالها لكنترول أسيوط، كما كان يستقبل أوراق طلاب محافظات وسط الصعيد، لتصحيحها، كبرتوكول متبع من وزارة التربية والتعليم وبين كنترولات الثانوية العامة.