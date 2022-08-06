التعليم: رسوب 152 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة 2022

كشفت إحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعلانها تفاصيل نتيجة الثانوية العامة رسوب 152 ألفا و29 طالبًا، مبينة أنَّ نسب الحاضرين هذا العام كانت 609 آلاف و91 طالبًا، وعدد الناجحين من طلاب الثانوية العامة 457 ألفًا و62 طالبًا.

شعبة علمي رياضة هذا العام أعلى نسبة نجاح

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنَّ شعبة علمي رياضة هذا العام أعلى نسبة نجاح 81.10%، بينما انخفضت نسبة نجاح الشعبة الأدبية عن العام الماضي، لافتًا إلى أن نسبة نجاح الشعبة الأدبية هذا العام 2022 68.38% مقارنة بـ70% العام الماضي.

نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 2022 أعلى من العاميين الماضيين

وأضاف شوقي في فيديو الإعلان عن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أن إحصائيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي في المواد المختلفة أنَّ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء هذا العام جاءت أعلى من العاميين الماضيين، إذ جاءت هذا العام 83.7% مقارنة بـ82,7% العام الماضي.

وجاءت نسبة النجاح في مادة التاريخ 85.5% مقارنة بـ82.1% العام الماضي.