إزاي تجيب نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع الوطن.. رابط سريع

نتيجة الثانوية العامة 2022، من أبرز العبارات التي يتم البحث عليها في الوقت الحالي، حيث يسعى طلاب الثانوية لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع، ولا يحتاج لوقت طويل لكي تظهر النتيجة، وهو ما تقدمه جريدة الوطن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع الوطن

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول على موقع جريدة الوطن، والضغط على خانة نتيجة الثانوية العامة، ثم كتابة البيانات المطلوبة:

الاسم رباعي

رقم الجلوس

اختيار الشعبة العلمية أو الأدبية

اختيار المحافظة التابع لها الطالب

كتابة البريد الإلكتروني

كتابة رقم الهاتف الخاص بالطالب

يجب التأكد من البيانات والضغط على سجل الآن، وسوف يتم إرسالها فور ظهورها خلال الساعات القليلة المتبقية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022 هي 74.05%، حيث أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022 اعتمدت على الفهم وليس الحفظ.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فيديو إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الذي بثّته الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيس بوك» قبل قليل، إنّه وفقًا للأرقام والإحصائيات لنتيجة الثانوية العامة 2022، فتعتبر نسب الـ70% والـ75% ممتازة.

وكشفت إحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعلانها تفاصيل نتيجة الثانوية العامة رسوب 152 ألفًا و29 طالبًا، مبينة أنَّ نسب الحاضرين هذا العام كانت 609 آلاف و91 طالبًا، وعدد الناجحين من طلاب الثانوية العامة 457 ألفًا و62 طالبًا، وأوضح أن شعبة علمي رياضة هذا العام أعلى نسبة نجاح 81.10%، بينما انخفضت نسبة نجاح الشعبة الأدبية عن العام الماضي.