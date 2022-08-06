«التعليم»: حجب نتيجة الثانوية العامة 2022 في عدد من المدارس بسبب الغش

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، تم عبر التصحيح الإلكتروني المركزي بواسطة حوالي 400 من رجال التعليم بدلًا من حوالي 100 ألف من المصحيين مثل السنوات السابقة، وبتدقيق أعلى.

وأضاف طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، أن استلام المحاضر استغرق وقتًا من كل اللجان، وذلك ضمانًا لتكافؤ الفرص ويعطي كل ذي حق حقه خاصة للطلاب المجتهدين، متابعًا: «لازم ندقق على موضوع الغش والتسريب».

وأكد أنه لا يوجد أي تسريب حدث في الامتحانات بالكامل، وهذا شيء جيد للغاية، وعدد حالات الغش التي جرى ضبطها من غرفة العمليات كانت أقل من أي عام مضى، وهذا شيء جيد أيضًا، وكل الحالات جرى إحالتها للشؤون القانونية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات ترصد اللجان عبر الكاميرات، وهناك عددًا من المدارس جرى حجب نتيجتها بالكامل بسبب شبهه الغش الجماعي فيها، متابعًا: «هذه المدارس لو ولادنا تنتمي إليها هنستنى نتيجة التحقيق التي هتقوم به الوزارة والنيابة العامة في حالات جماعية كان لازم نقف عندها لضمان حق الآخرين».

وتابع: «من لم يثبت عليه شبهة الغش الجماعي، دة يطمن لأن نتيجته هتطلع لكن هتتعطل لحين الانتهاء من التحقيق في حدود أسبوع أو 10 أيام من دلوقتي».