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نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحاصلين على 90% أعلى من العام الماضي

كتب:

أميرة فكري
11:55 ص | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، وإحصائية نسبة النجاح للعام 2021-2022، مقارنة بنسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الماضي 2020/2021. 

وأوضحت الإحصائية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، ارتفاع نسبة نجاح الحاصلين على أكثر من 90% أعلى من العام الماضي، وأن نسبة الحاصلين على أكثر من 80% أقل من العام الماضي. 

نتيجة الثانوية العامة 2022.. زيادة نسب نجاح المتفوقين

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 100% إلى 95%  في نتيجة الثانوية العامة 2021، 0.49%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 0.53%. 

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 95% إلى 90% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 4.18%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 4.76%. 

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 90% إلى 85% في نتيجة الثانوية العامة 2021، نسبة 6.86%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 6.99%. 

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 85% إلى 80% في نتيجة الثانوية العامة 2021 10.06%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 9.68%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 80% إلى 75% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 12.52 %، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 11.94%.

-  طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 75 % إلى 70% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 16.08%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 15.10%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 70% إلى 65% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 17.12%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.35%.

-  طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 65% إلى 60% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 17.17%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.96%.

الحاصلين على 50% أعلى من العام الماضي 

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 65% إلى 60% في نتيجة الثانوية العامة 2021 بنسبة 17.17 %، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.96%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 60% إلى 55% في الثانوية العامة 2021، 11.73%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 12.41%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 55% إلى 50% الثانوية العامة 2021، نسبة 3.73%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 5.25%.

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بقلم أميرة فكري