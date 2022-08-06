نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحاصلين على 90% أعلى من العام الماضي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، وإحصائية نسبة النجاح للعام 2021-2022، مقارنة بنسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الماضي 2020/2021.

وأوضحت الإحصائية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، ارتفاع نسبة نجاح الحاصلين على أكثر من 90% أعلى من العام الماضي، وأن نسبة الحاصلين على أكثر من 80% أقل من العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. زيادة نسب نجاح المتفوقين

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 100% إلى 95% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 0.49%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 0.53%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 95% إلى 90% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 4.18%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 4.76%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة من 90% إلى 85% في نتيجة الثانوية العامة 2021، نسبة 6.86%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 6.99%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 85% إلى 80% في نتيجة الثانوية العامة 2021 10.06%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 9.68%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 80% إلى 75% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 12.52 %، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 11.94%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 75 % إلى 70% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 16.08%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 15.10%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 70% إلى 65% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 17.12%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.35%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 65% إلى 60% في نتيجة الثانوية العامة 2021، 17.17%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.96%.

الحاصلين على 50% أعلى من العام الماضي

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 65% إلى 60% في نتيجة الثانوية العامة 2021 بنسبة 17.17 %، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 16.96%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 60% إلى 55% في الثانوية العامة 2021، 11.73%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 12.41%.

- طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 55% إلى 50% الثانوية العامة 2021، نسبة 3.73%، ونتيجة الثانوية العامة 2022 نسبة 5.25%.