الرابع علمي علوم على الجمهورية: بكيت من الفرحة.. وكنت أذاكر 8 ساعات يوميا

قال إسلام إبراهيم الهادي، الحاصل على المركز الرابع في شعبة علمي علوم في نتيجة الثانوية العامة، إنه لم يكن يتوقع حصوله على مركز ضمن أوائل الجمهورية هذا العام.

وتابع لـ«الوطن»، أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو يتابع صفحة وزير التربية والتعليم، وفور إعلان نتيجة الثانوية العامة فوجئ باسمه في المركز الرابع، مضيفا «فرحت جدا وبكيت».

الرابع على الجمهورية: كنت أذاكر 8 ساعات

وقال إسلام إبراهيم، إنه كان يذاكر من 6 إلى 8 ساعات يوميا، إضافة إلى أوقات الدروس التي كان يحضرها يومياً، مشيرا إلى أن والديه كانا أقرب الداعمين له حتى حصل على المركز الرابع في نتيجة الثانوية العامة لعام 2022.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض صعوبات واجهته خلال أدائه الامتحانات هذا العام، منها امتحان اللغة العربية.

وتابع: «كل نجاحي كان بفضل الله تعالى، وسبب تفوقي كان علاقتي بالله وطاعة والدي ووالدتي، باعتبارهما أول الداعمين لي، وأكثرهم خوفا وقلقا على مستقبلي».

وأشار إلى أن أسرته كانت تدعمه بشكل كبير، وكانت توفر له كل سبل الراحة والهدوء، للعمل علي إكمال نجاحه ودعمه ليصبح من المتفوقين.

والد إسلام: الثانوية ليست كابوسا

وقال إبراهيم عبد الرؤوف، والد الطالب «إسلام»، إن الثانوية العامة ليست كابوسا كما يروج له البعض، وإنما تحولت إلى نظام تعليم راق، لافتا إلى أن نتيجة هذا العام دليل على ذلك.

وتابع لـ«الوطن»: «نناشد وزير التربية والتعليم بضرورة وجود امتحانات مشابهة للامتحانات التي يخوضها الطلبة، كتدريب لهم قبل خوض الامتحانات».

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد ناجح، مقارنة بالأنظمة التي طُبقت خلال الفترة الماضية، لانه يبرز الفوراق بين مستويات الطلاب المختلفة.