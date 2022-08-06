خبير تربوي: فزع الثانوية العامة اختفى بفضل الجامعات الأهلية

قال الدكتور سليم عبدالرحمن الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة حلوان، إن الفزع بسبب الثانوية العامة قد يختفي بسبب دور الدولة في إنشاء أكثر من جامعة أهلية في الفترة السابقة، بواقع 12 جامعة، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية وهو ما سيفتح لقبول الطلاب لكي لا يكونوا عرضة لأي أمر سيء.

الثانوية العامة لم تعد كارثة

وأضاف الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة حلوان في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد: «الثانوية العامة لم تعد تمثل شبحا أو كارثة مثلما كان الوضع في الماضي، إذ أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، بمعنى أن كل ما يتحصل منها من مصروفات يدفعها الطلاب يتم انفاقه على تطويرالجامعة والكلية من الداخل على عكس الجامعات الخاصة».

بعض الكليات التي ظهرت طمأنت الطلاب

وتابع الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة حلوان: «في الجامعات الخاصة تُصرف المصروفات على تطوير الجامعة وهناك جزء استثماري، وهناك جامعات تكنولوجية أخرى حلت جزءً كبيرا من المشكلة، كما أن بعض الكليات الحديثة والتخصصات الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة طمأنت بعض الطلاب لأنهم سيكونوا قادرين على الالتحاق بها».