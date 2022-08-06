«إسلام» الثاني مكرر علمي علوم: كنت فاكر الثانوية العامة أصعب من كده

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، من بينهم الطالب إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدوبل، الثاني مكرر على شعبة العلمي علوم بمجموع 401.

لم يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية العامة 2022

وقال «إسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان يتوقع أن يحصل على مجموع جيد في نتيجة الثانوية العامة 2022، لكنه لم يكن يتخيل أن يكون ضمن كشوفات أوائل الثانوية العامة 2022.

عرف «إسلام» أنه ضمن الأوائل من خلال البث المباشر على صفحة وزارة التربية والتعليم: «اتفاجأت أول ما شوفته وأهلي مكنوش مصدقين وقعدنا نتصل بقرايبنا».

5 ساعات مذاكرة في اليوم

لم يكن الثاني مكرر على شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة 2022، يعد عدد ساعات المذاكرة التي يقضيها خلال فترة الثانوية العامة، لكنه كان يذاكر متوسط 5 ساعات يوميًا، مضيفًا أن الكيمياء كانت أكثر المواد التي يحبها، وبعدها يأتي الإنجليزي.

يتمنى «إسلام» أن يصبح جراحا، لذلك قرر الالتحاق بكلية الطب، لافتا إلى أن أسرته كانت أكثر الداعمين له، أولهم والده الطبيب البيطري: «كنت متوقع أن فترة الثانوية هتكون أصعب من كده، لكن عدت على خير».

ويقضي «إسلام» يومه بعد نتيجة الثانوية العامة، في أفراح مع أسرته في مركز فارسكور التابع لدمياط، إذ يتوافد على منزله باقي أفراد العائلة للاحتفال معه.