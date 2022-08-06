5 هواتف تصلح هدية للناجحين في الثانوية العامة 2022.. تبدأ بـ1200 جنيه

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 75% هذا العام، وبالتزامن مع إعلان النتيجة، فهناك من يبحث عن أفضل هدية لتقديمها للناجحين في الثانوية العامة هذا العام، ومنها هواتف محمولة تبدأ أسعارها من 1200 جنيه، وفقا لما أعلنته منصات التجارة الإلكترونية المختلفة.

وترصد السطور التالية أبرز 5 موبايلات بأسعار مميزة للشراء، تصلح كهدايا للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2022، كما يلي:

سامسونج جالاكسي A2 core

يصل سعر هاتف سامسونج جالاكسي A2 core إلى 1200 جنيه فقط، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة 5 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية، أما مساحة التخزين فتصل إلى 16 جيجا بايت و1 جيحا رام، ونظام التشغيل هو آندرويد أوريو 8، أما سعة البطارية فتصل إلى 2600 مللي أمبير، ويصل حجم الشاشة إلى 5 بوصة، ونوع الفلاش Led، وكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل، وفتحة العدسة f1.9.

سامسونج جالاكسي A01 core

سامسونج جالاكسي A01 core يصل سعر الهاتف إلى 1200 جنيه في السوق المصري، وتصل مساحة التخزين إلى 16 جيجا بايت والرامات 1 جيجا رام، والكاميرا الرئيسية 8 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي فتصل إلى 5 ميجا بيكسل، إضافة إلى سعة بطارية تصل إلى 3000 مللي أمبير، ونظام التشغيل هو آندرويد 10، وشكل الهاتف يتمثل في زجاج في الأمام وبلاستيك في الخلفية، ونوع الفلاش Led.

موبايل ريلمي C1

ريلمي C1 يصل سعر الهاتف المحمول إلى 1300 جنيه، ومساحة التخزين تصل إلى 16 أو 32 جيجا بايت، والرامات 2 جيجا رام، أما نظام التشغيل فهو آندرويد أوريو 8، والمعالج ثماني النواة، والكاميرا الرئيسية خلفية مزدوجة 13 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفي تصل إلى 5 ميجا بيكسل، وسعة البطارية 4230 مللي أمبير، وألوان الهاتف هي الأسود والأزرق فقط، أما شكل الهاتف فهو زجاج في الأمام وبلاستيك في الخلفية.

إنفينكس سمارت HD

إنفينكس سمارت HD يصل سعر الهاتف إلى 1400 جنيه، أما التخزين فيصل إلى 32 جيجا بايت والرامات 2 جيجا رام، ونظام التشغيل آندرويد 10، ويتميز الهاتف بوجود بصمة إصبع في الخلف بالشاشة، وتصل الكاميرا الرئيسية للهاتف إلى 8 ميجا بيكسل والسيلفي 5 ميجا بيكسل، وسعة البطارية 5000 مللي أمبير.

شاومي بوكو C3

شاومي بوكو C3 يصل سعر الهاتف إلى 1500 جنيه، والكاميرا خلفية ثلاثية تصل إلى 13 ميجا بكسل، والسيلفي 5 ميجا بيكسل، ومساحة التخزين 32 أو 64 جيجا بايت، اما الرامات هي 3 أو 4 جيجا رام ويتميز بوجود ڤيديو للكاميرا السيلفي، وتصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير، إلى جانب 3 ألوان للجهاز هي الأسود والأزرق والأخضر.