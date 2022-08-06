«أبو زيد»: تطبيق الإصلاح في 2016 ضبط الاقتصاد وزادت موارد الدولة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ تطبيق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عمل على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصري، إذ عمِل على تنمية موارد الدولة والإيرادات الخاصة، واستطاعت الدولة أن يكون لديها الملاءة المالية التي تزيد مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

الاستمرار في المشروعات القومية التي تزيد معدلات النمو

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم أحمد عبدالصمد، «أنّه تمت زيادة الاحتياطيات العامة المخصصة للضروريات والطوارئ التي قد تحدث خلال تنفيذ الموازنة، وهو ما شاهدناه في الفترة الماضية»، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات القومية التي تزيد معدلات النمو وتوفر فرص عمل بواقع أكثر من 5 ملايين فرصة عمل في السنوات الماضية.

كلما زادت الاستثمارات زدات الشركات والمشروعات

وتابع مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنّ هناك إيرادات الضربة المباشرة التي تكون من أرباح ودخول الشركات، محدثة طفرة من خلال زيادة تأسيس الشركات عبر الحوافظ المستمرة، والدعم الذي تقدمه الحكومة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وكلما زادت الاستثمارات كلما زاد عدد الشركات والمشروعات، ومن هنا تزيد الإيرادات الضريبية، وهو ما يريح الحكومة المصرية في التعامل مع أي أزمة.