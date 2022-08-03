التموين: الاقتصاد المصري قادر على التعاطي مع مختلف التحديات العالمية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحوار الوطني هو أحد أهم النقاط لصالح المواطن فيما يتعلق بالشق الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، حيث إن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحده، كما أن توقيت إطلاق الحوار الوطني غاية في الأهمية.

«عشماوي»: كل أسواق العالم تخشي حاليا حدوث حالة من الركود السلعي

وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة أسواق العالم تخشى حاليا حدوث حالة من الركود السلعي على مستوى العالم، كما تشهد القارة الأوروبية الكثير من المشكلات المتعلقة بالسلع أو إمدادات الطاقة.

«عشماوي»: الاقتصاد المصري لديه القوة في التعاطي مع مختلف التحديات العالمية

واستطرد: «الاقتصاد المصري لديه القوة في التعاطي مع مختلف التحديات العالمية، والحكومة قدرت تتفاعل مع مختلف الملفات خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، وكافة أنواع السلع متاحة وموجودة ولن يتم تمرير كل الزيادات السعرية التي حدثت عالميا على المواطن المصري، وزاد سعر طن الزيت المستورد لألفين يورو عالميا».

وأوضح أن المواطن المصري مازال يحصل على الكثير من المنتجات والسلع الاستراتيجية بأسعارها القديمة لها دون زيادتها، حيث أن المتحكم الأول في التجارة العالمية هي سلاسل الإمداد، وفي حال حدوث أي نوع من التغير في سلاسل الإمداد والتعطل فيها لارتفعت الأسعار وباتت السلع غير متاحة، «الزيادات في أسعار السلع داخل مصر أقل من مثيلاتها في الكثير من الدول في ظل حالة التضخم العالمية».

وتابع: «زودنا بطاقات التموين 100 جنيه للأسرة الأولي بالرعاية، كما سيتحصل 9 ملايين من أصل 23 مليون بطاقة تموين على تلك الزيادة ولمدة 6 أشهر، وده لتخفيف وطئه التضخم، وده هيحمل الدولة عبئا على الميزانية».