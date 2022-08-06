رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد إعلان النتيجة.. اعرف الخطوات

تزداد عمليات البحث رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وأنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن تُعلن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني اليوم السبت، منوهًا إلى أنه يمكن التقدم بطلب التظلم على النتائج، وذلك عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، يتم بعد 48 ساعة من الآن ولمدة 10 أيام فقط، حيث يبدأ من الإثنين الموافق 8 أغسطس وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العام 2022

ووفقًا لوزير التربية والتعليم، فإن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، يتم من خلال موقع الوزارة بنفس رابط نتيجة ويتم دفع الرسوم الخاصة بالتظلمات.

خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2022

وتتضمن إجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، اتباع عدة خطوات، نوهت عنها التربية والتعليم، من بينها اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع.

مكان التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن بين الخطوات على التظلم الحضور للمدينة التعليمية الواقعة بمدينة 6 أكتوبر، إحضار أصل الرقم القومي للطالب المتظلم وولي أمره، أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما، ثم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة «البابل شيت» بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ليتم مراجعة التصحيح يدويًا.

ووفق التربية والتعليم، فإنه يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الإلكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة، وفور الحضور يسلم كلاهما مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة.

كما يتسلم الطالب وولي الأمر كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة، ويراجع الطالب وولي الأمر عملية التصحيح، وتدوين الملاحظات والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات «أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح»