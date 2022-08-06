«أحمد» الرابع مكرر على الثانوية العامة 2022: مش مصدق نفسي.. هدخل طب

قال أحمد هشام بدوي الرابع مكرر على الثانوية العامة 2022، شعبة علمي علوم، إنَّه سيلتحق بكلية الطب بعد أن حصل على مجموع يؤهله لذلك، وهو 399 درجة بنسبة تتجاوز 97%، لافتًا إلى أنَّه لم يكن في باله كلية بعينها للالتحاق بها طوال السنة الدراسية.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتابع الرابع مكرر على الثانوية العامة 2022 في تصريح خاص لـ«الوطن»، الذي كان يدرس في مدرسة «دار حراء» الإسلامية بأسيوط، وحصل على 399 درجة بنسبة، أنَّه علم بأنه من أوائل الثانوية العامة من خلال صفحة وزارة التربية والتعليم وما أعلن عليها، وأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يتصل به حتى كتابة هذه السطور.

الرابع مكرر على الثانوية العامة

وعن أسباب نجاحه وتفوقه، قال الطالب: «المهم النوم مبكرا وعدم السهر كثيرا، ولا تتراكم المذاكرة»، لافتا إلى أنَّ شقيقته في كلية الطب أيضًا.

ولفت أحمد هشام بدوي إلى أنَّه كان يأخذ دروس خصوصية، ووصل: «كنت احصل على دروس خصوصية، ولم أكن أتوقع أن أحصل على هذا المجمع، وكنت عامل حسابي إن يضيع مني 20 درجة ولم أتوقع أن أفقد فقط 11 درجة».

وبخصوص رأيه في النظام الجديد للثانوية العامة، قال أحمد رشدي: «النظام الجديد الحمد لله الأمور ماشية كويس لو هنذاكر هنعرف نجيب مجموع».

وعن مدى صعوبة امتحانات الثانوية العامة قال: «الامتحان يأتي بأفكار تشبه الأفكار الأصلية التي في المنهج، وهناك أفكار صعبة، أصعب امتحان كان الفيزياء والأحياء، ونصيحتي للطلاب في العام المقبل أن يركز كل منهم مع مدرس واحد في المادة الواحدة».