«القوى العاملة»: تعيين 27 شاباً والتفتيش على 129 منشأة بشمال سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 27 شاباً، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 164 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

استخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنَّ المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و37 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، وشن حملات تفتيش شاملة، وبحث شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد فتشت على 4 منشآت يعمل بها 360 عاملاً.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

تسليم ماكينات خياطة لخريجي التدريب بالوادي الجديد

كما وجه وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالاهتمام بعملية التدريب المهني للشباب من الجنسين ومخرجاتها، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة في مجال العمل واقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، حفل توزيع الجوائز لخريجي التدريب المهني التحويلي بالمديرية على مهنتي التفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات، بمركز الداخلة وبلاط، والتعريف بريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروع صغير بحضور أحمد حسين طليب مدير المديرية وتحت رعاية اللواء محمد سالم الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

ونقل وزير القوى العاملة رسالة لخريجي التدريب قال فيها إنَّ الدولة المصرية دائماً ما تدعم المرأة في مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي يتساوى بها مع الرجل في العمل في كل المجالات، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها، فضلاً عن الاهتمام بالشباب وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل القرى والمحافظات بما يحسن مستوى معيشتهم ويحقق أحلامهم.

وسلم مدير المديرية 3 متدربات من أوائل خريجي دورات التدريب التحويلي على مهنة التفصيل والخياطة 3 ماكينات خياطة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم، وحياة كريمة ويعينهم على التغلب على مصاعب الحياة اليومية.

كما سلم مدير المديرية بتسليم 3 حقائب أدوات لأوائل خريجي التدريب المهني على مهنة كهرباء التركيبات، التي تساعدهم على عمل مشروعهم الخاص لإعانتهم على ظروف الحياة وبدء مستقبل جديد بمهنة جديدة يحتاجها سوق العمل.