طالع الآن.. موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس في مصر

دقائق قليلة وستظهر النتيجة التي يترقبها الكثيرون من أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ثمار جهدهم على مدار العام، ويبحث آلاف الأشخاص في الوقت الحالي عن موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس في مصر، بعد إعلان طارق شوقي وزير التعليم عن تفاصيل النتيجة.

وفي إطار ترقب الكثيرين لمعرفة مجموعهم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس في مصر، حيث يمكنك الحصول عليها من خلال رابط أتاحته بوابة الوطن لطلاب الثانوي العام لمساعدتهم في معرفة ما حصلوا عليه من درجات.

موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس في مصر

ومن خلال الدخول على بوابة «الوطن»، يمكنك زيارة موقع نتيجة الثانوية العامة وكتابة رقم الجلوس للحصول على النتيجة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط http://natega.elwatannews.com/

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- البريد الإلكتروني

- رقم الهاتف المحمول

- كتابة الاسم رباعي

- اختيار الشعبة سواء العلمية أو الادبية

- كتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة بنسب نجاح وصلت إلى 75.04%.