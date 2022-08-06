والد الأول على الثانوية العامة «دمج»: عرفنا من مؤتمر الوزير ومصدقناش نفسنا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، من بينهم الطالب كيرلس سامح حسني فخري الأول على شعبة العلمي رياضيات – الدمج التعليمي بمدرسة الكرامة ثانوي خاص لغات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتابع والد الأول على الثانوية العامة 2022 شعبة الرياضيات – الدمج التعليمي في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: «الحمد لله ربنا كلل تعبه طول السنة ووفقنا، حيث استقبلنا خبر إعلان كيرلس من الأوائل بالثانوية العامة بفرحة كبيرة وشكر لله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر البث المباشر على الفيس بوك ومصدقناش نفسنا».

الأول على الثانوية العامة دمج

وأضاف سامح حسني والد «كيرلس» أنه يريد الالتحاق بالكليات العملية بمجال التكنولوجيا، حيث يرغب في دخول كلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح أن «كيرلس» كان يذاكر بنظام من خلال عمل جدول للمذاكرة، قائلا: «ربنا وفقه في الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 368.5 درجة».