الأولى على الثانوية العامة أدبي: «كنت باخد درسين في المادة وأهلي أكبر داعم ليا»

قالت زينب أكرم، الأولى على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية، إنه بمجرد معرفة اسمها ضمن قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، لم تصدق هي ووالديها، مشيرة إلى أنها كان يصيبها الشك في إجابة الامتحانات عقب كل مادة.

«زينب»: أهلي الداعم الأكبر لي خلال الدراسة

وأوضحت زينب أكرم حسن حميدة، الحاصلة على مجموع 387 درجة، أنها عرفت اسمها ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، من خلال فيديو بثته وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسميه للوزارة ، لافتة إلى أنها كانت تذاكر بشكل طبيعي ولجأت إلى أخذ أكثر من درس خصوصي في المادة الواحدة، لأنها وجدت بعض الصعوبة بها، قائلة: «في مادتين أخدت فيهم درسين أونلاين وفي السنتر»، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها كانا الداعمين الأكبر لها خلال العام الدراسي.

وأضافت زينب لـ«الوطن»: «أهلي قالولي انسي مجموع الثانوية العامة، هو مش نهاية العالم، والموضوع بسيط»، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر دروسها بالقدر المعقول، لافتة إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية ألسن أو حقوق.

أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75,04%، لافتًا إلى أن أوائل الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية، جاءوا كالتالى :

- زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم، المجموع 387 درجة.

- ساندي معاذ مقبول محمدن من محافظة القاهرة، المجموع 384 درجة.

- أمنية إبراهيم السيد، من محافظة الدقهلية، المجموع 383 درجة.

- عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، من محافظة الإسكندرية، المجموع 383 درجة.

- سوسن راني سراج الدين، من محافظة الدقهلية، المجموع 382 درجة.

- مهند محمد شعبان محمود، من محافظة الجيزة، المجموع 382 درجة.

- بسمة محروس رشاد أحمد، من محافظة سوهاج، المجموع 381 درجة.

- أحمد سمير عبدالعزيز، من محافظة القاهرة، المجموع 380 درجة.

- أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية، المجموع 380 درجة.

- لينا أحمد فؤاد محمد محسن، من محافظة الجيزة، المجموع 380 درجة.

- أمنية إبراهيم السيد، من محافظة الدقهلية، المجموع 383 درجة.

- عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، من محافظة الإسكندرية، المجموع 383 درجة.