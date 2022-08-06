«التعليم» تكشف نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022: الذكور يكتسحون

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الفئات التي حصلت على أعلى نسب نجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بين الذكور والإناث، وعلى غير المتوقع سيطر الذكور على النسبة الأعلى في نتيجة الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022.

نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022

- نسبة نجاح الذكور في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 77.4%.

- إجمالي نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 74.5%.

- بلغ عدد الحاضرين من الذكور لامتحانات الثانوية العامة 275657 طالبًا.

- بلغ عدد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2022 من الذكور 213237 طالبًا.

- بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من الذكور 306081 طالبًا.

نسبة نجاح الطالبات في نتيجة الثانوية العامة 2022

- نسبة نجاح الإناث في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 72%.

- بلغ عدد الحاضرات لامتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 333434 طالبة.

- بلغ عدد المتقدمات لامتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 383664 طالبة.

- بلغ عدد الطالبات الناجحات في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغ 240358 طالبة.