عمر شريف الأول على الجمهورية علمي رياضة: سجدت لله شكرا.. وسأدرس «برمجة»

«سجدت لله شكرا.. والتوفيق من عند الله».. بتلك الكلمات عبر الطالب عمر شريف عب المنعم عبد الحميد، والذي حصد المركز الأول شعبة الرياضيات على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، عن فرحته بهذه النتيجة.

عمر شريف: الصلاة والمذاكرة سر تفوقي

وقال الطالب بمدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر سليم، التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر، والذي حصل على مجموع 407 درجات في نتيجة الثانوية العامة، أن المحافظة على الصلوات ومذاكرة الدروس أول بأول عوامل رئيسية للنجاح والتفوق.

التفوق في جميع المراحل التعليمية

وأوضح الطالب، أنه كان متفوقا في جميع المراحل التعليمية بالابتدائية والإعدادية وصولا إلى الثانوية العامة 2022، وسيحرص على مواصلة على ذلك دائما، لافتا إلى أنه سيلتحق بكلية للبرمجة وعلوم الحاسب الآلي.

ووجه «شريف» نصيحة للطلاب بأن يحرصوا على مذاكرة دروسهم أولا بأول، والانتظام في هذا الأمر حتى لا تتراكم عليهم المواد الدراسية قبل الامتحانات.

وأشار إلى أنه لم يكن متوقعا أن يحصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية، وأنه فوجئ بتلقي مكالمة هاتفية من وزارة التعليم لإخباره بالنتيجة، فسجد شكرا لله عز وجل، فيما عمت الفرحة جميع أفراد الأسرة.

وتوافد الأهالي والجيران على منزل أسرة الطالب لتهنئته بالنتيجة، وارتفعت أصوات السيدات بالزغاريد، ووزعت الأسرة المشروبات والحلوى على الأهالي ابتهاجا بالنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04%، وحصد 4 من طلاب من محافظة الشرقية 4 مراكز بين الأوائل على مستوى الجمهورية.