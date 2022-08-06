أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية.. 4 على الجمهورية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، وأعلن عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، ومنهم أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية، وتمنى لهم التوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأوضح الوزير أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة بلغت 75.04%، وعدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الثانوية العامة 457062 طالبا، نجح منهم 609091 طالبا.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية

وتضمنت نتيجة الثانوية العامة 2022 أسماء الأوائل بمحافظة الشرقية على النحو التالي، حيث حصد محمد أشرف كمال خليل عبدالله المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، وحصل على مجموع 491 درجة، وهو طالب بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق.

أما شهد مجدي فهمي محمد علي، فحصدت على المركز الرابع مكرر شعبة علمي علوم، وحصلت على مجموع 390 درجة طالبة، وهي طالبة بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنات.

وحصل عمر شريف عب المنعم عبد الحميد على المركز الأول شعبة رياضيات، بمجموع 407 درجات، وهو طالب بمدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عب القادر سليم، التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر.

وحصد أنس إبراهيم محمد أنس مرسي المركز الأول الشعبة الأدبية الدمج التعليمي، وحصل على مجموع 407 درجات، وهو طالب بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في الشرقية بالأسم ورقم الجلوس

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية بالأسم ورقم الجلوس سيكون على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية لهذا العام 49606 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17067 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و25701 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم، و6838 طالبا وطالبة بشعبة العلمي رياضة، حيث أدوا الامتحانات داخل 158 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية.