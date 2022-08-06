السيسي يستعرض موقف مصر من قضايا الشرق الأوسط مع طلاب الكلية الحربية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس تأتي في إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

جيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن

وهنأ الرئيس السيسي، الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية، لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

وعقد الرئيس لقاء طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس، واستمع إلى آراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات، كما استعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

أمن مصر المائي ومشروعات الحماية الاجتماعية

وأكد الرئيس موقف مصر الثابت في ملف السد الإثيوبي، وحماية أمن مصر المائي، وتناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة، كما أشار إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.