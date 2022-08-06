تفاصيل جولة الرئيس السيسي في الكلية الحربية.. أوصى الطلبة بصون مقدسات الوطن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الجولة التفقدية، تأتى في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

الرئيس يشاهد عددا من الأنشطة التدريبية

وشاهد الرئيس عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يؤديها الطلبة يوميًا في الكليـة، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به من قدرات بدنية عالية.

وأشاد الرئيس بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية.

وصية الرئيس السيسي للطلبة

والتقى رئيس بعدد من طلبة الكلية الحربية، وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لأرائهم واستفساراتهم المختلفة، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية، والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية، ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن.