نتائج الثانوية العامة 2022.. الأقصر بدون أوائل للعام السادس

للعام السادس على التوالي، خلت قائمة أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية من طلاب محافظة الأقصر، وذلك بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.

آخر ظهور للأوائل في الأقصر 2016

وكان آخر ظهور لاسم محافظة الأقصر في قائمة أوائل الثانوية العامة في عام 2016، حيث حصدت طالبة تابعة لإدارة أرمنت التعليمية، المركز الأول على شعبة علمي علوم، كما حصد طالب بإدارة الزينية التعليمية، نفس المركز، في عام 2015، فضلاً عن مراكز متفرقة في قائمة الأوائل بكافة الشعب.

لم تتلق أي إخطارات بوجود أوائل

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، في تصريح خاص، أن المديرية لم تتلق أي إخطارات بشأن وجود أوائل في الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية بالمحافظة، مشيراً إلى أنهم في انتظار اتصال من الوزارة، لإرسال مندوب عن المديرية لاستلام أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وسيتم إعلان النتيجة بالكامل رسمياً بالمدارس فور وصولها، ومن المنتظر أن ترسل الوزارة النتيجة كاملة وقائمة الأوائل على حدة، وذلك بحد أقصى مساء اليوم.

وأضاف المصدر أن الأقصر خرجت من قائمة أوائل الثانوية العامة، لكنها حصلت على الكثير من المراكز المتقدمة، وجوائز عديدة في مسابقات الأنشطة المتنوعة، وتابع بقوله: «يوجد لدينا بالطبع طلاب تفوقوا في الثانوية العامة بالمديرية خلال هذا العام، لكن لم يحالفهم الحظ للوصول لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية».