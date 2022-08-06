التضامن: «الصحة» ترصد زيارات مستفيدي «تكافل» لاستمرار الدعم للملتزمين

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل جمعت بين مسؤولي الوزارة على المستوى المركزي، وجميع المحافظات مع نظرائهم من وزارة الصحة والسكان؛ لتنفيذ الخطة المشتركة؛ لتطبيق المشروطية الصحية التي تعتبر من أهم المحاور التي يرتكز عليه برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل».

وأوضحت التضامن، في بيان لها، أنّ التعاون بين الوزارتين تضمن التشغيل المشترك لمنظومة متابعة التزام الأسر المستفيدة من تكافل، بالتردد على الوحدات والمراكز الصحية؛ لتلقي خدمات صحة الأم والطفل التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للأسرة المصرية مجانًا، وأيضًا الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة؛ لتعزيز صحة جميع أفراد الأسرة.

تحذير الأسر غير الملتزمة

وأشارت إلى أنّ وزارة الصحة والسكان، رصدت زيارات الأسر المستفيدة من «تكافل»، وترسل التقارير بشكل دوري لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لتحليل البيانات الواردة، وتحديد الأسر الملتزمة لاستمرار صرف المنحة، والأسر غير الملتزمة لتحذيرها، عبر إرسال رسائل نصية تليفونية، من التعرض للخصم.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تعزز تكافؤ الفرص الصحية لجميع الأسر، ومن هذه التوصيات ما يلي:

- دعم اللامركزية ليتم تنفيذ برنامج خاص لتطوير قدرات المسؤولين على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية والصحية في مجالات عديدة مثل قياس الاحتياجات الصحية للأسر وتطور هده الاحتياجات عبر الفئات العمرية المختلفة، وتحليل البيانات واستخراج المؤشرات.

- إعداد أوراق السياسات، وتقييم أداء وحدات تقديم الخدمات، بهدف تحسين مستوى الخدمة بشكل مستمر.

- استكمال جهود التنسيق المبذولة الحالية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في سياق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، للعمل بالتوازي معها في وضع نظام يرصد زيارات أسر تكافل في وحدات الرعاية الصحية الأولية المطورة بمحافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان.

- تركيز جهود التنسيق بين الرائدات الاجتماعيات والرائدات الصحيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في الوصول إلى الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

- التوعية بالرسائل والتعليمات المرتبطة بالرعاية الصحية للأم والطفل وهي أحد الشروط المطلوب الوفاء بها للحصول على الدعم النقدي الشهري للأسر المقيدة تحت مظلة البرنامج، هذا مع أهمية تركيز جهود التكامل بين البرامج المختلفة التي تتواصل مع المجتمع مثل برامج «وعي» والألف يوم الأولى في حياة الطفل و«2 كفاية» وغيرها من البرامج.

- الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية، والاستفادة من تجمع الأسر لتلقى الخدمات الوقائية من الوحدات الصحية والحصول على مطبوعات التوعية الإعلامية التي أنتجتها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي بالشروط التعليمية والصحية والاجتماعية.

شروط استمرار دعم تكافل وكرامة

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تمنح من خلال برنامج «تكافل»، دعما نقديا شهريا للأسر الفقيرة بشرط الالتزام ببعض الشروط ذات البعد الإنساني، والتي لها مردود صحي وتعليمي واجتماعي إيجابي على مستقبل الأطفال، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

- التزام النساء والأطفال «الأم في سن الإنجاب، وجميع أطفال الأسرة أقل من 6 سنوات» بزيارة الوحدات والمراكز الصحية لتلقي الخدمات الصحية المقررة للطفل والأم وفي مواعيد طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

- إلحاق الأسر لأطفالها من سن 6 إلى 18 سنة بالتعليم.

- انتظام الأبناء في الحضور حتى المرحلة الثانوية بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة.

- منع تزويج الأسر لأي من أطفالها سواء كانوا إناثًا أو ذكورًا، قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانونا وهو 18 عاما.