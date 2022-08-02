استعلام كشف تكافل وكرامة على موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

يبحث الكثير ممن تقدموا للحصول على الدعم النقدى كرامة الذي يمنح لذوي الإعاقة والمسنين على رابط استعلام كشف تكافل وكرامة، والذي تتيحه وزارة الصحة على موقعها الرسمي.

وأتاحت وزارة الصحة رابط استعلام كشف تكافل وكرامة على موقعها المرفق هنا، حيث يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

استعلام كشف تكافل وكرامة على موقع الصحة

وأوضحت وزارة الصحة، على الموقع الرسمى لها، أنه من خلال رابط استعلام كشف تكافل وكرامة، يتم حجز موعد طبى أو تعديل موعد الكشف الطبي أو حجز تظلم أو الاستعلام، لافتة إلى أنه يجب الذهاب في التاريخ والوقت الذي يتم تحديدهم للشخص ذوي الإعاقة الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة، لإجراء الكشف الطبي، مؤكدة أنه بعد إجراء الكشف الطبى يجب الذهاب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الاقامة.

شروط الحصول على دعم كرامة لذوي الإعاقة

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يشترط تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة الشخص الذى تقدم للحصول على دعم كرامة، والتي تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة، مؤكدة أنه يشترط للحصول على دعم كرامة أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من الأشخاص المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

أوضحت وزارة التضامن أن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

- 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة الذي يمنح للمسنين وذوي الإعاقة أكتر من 50%

- 450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.