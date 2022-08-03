كيفية حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة الصحة

خطوات حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022، أكثر ما يبحث عنه الراغبون في الحصول على الدعم النقدي «كرامة» والذي يصرف لذوي الإعاقة والمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن مساعدات تكافل وكرامة تتركز بشكل كبير في محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى انخفاض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا.

كيفية حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022

وعن حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022 أوضحت التضامن أنه لابد من تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 للمتقدمين للحصول على الدعم النقدي كرامة حيث يتم حجز الكشف الطبي على موقع وزارة الصحة والسكان المرفق هنا.

وأوضحت وزارة الصحة على الموقع الرسمي لها، أن حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022 يتم كالتالي:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- إدخال الاسم والنوع.

- محافظة السكن.

- العنوان.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة السابقة.

- التليفون.

- نوع الإعاقة سواء كانت إعاقة حركية، إعاقة ذهنية، طيف توحد، أمراض مزمنة، إعاقة سمعية.

- اختيار مكان الكشف.

- يتم اختيار التاريخ.

- الوقت.

من خلال وزارة الصحة يتم الاستعلام عن نتيجة حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2022، كما يتم تسجيل شكى أو تعديل موعد الكشف من خلال الموقع أيضا.

قيمة دعم تكافل وكرامة شهريا للمستفيدين

ولفتت التضامن إلى أن مستفيدي كرامة من ذوي الإعاقة يحصلون على 450 جنيها شهريًا لمن تزيد إعاقتهم عن أكثر من 50%، بينما مستفيدو تكافل الذي يتم منحه للأسر يحصلون على 500 جنيه شهريا، كما يمنح مستفيدو كرامة من الأيتام على 350 جنيها شهريا، و450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.