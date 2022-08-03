«الصحة والتضامن» تناقشان مؤشرات الاشتراطات الصحية لمنتفعي «تكافل وكرامة»

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مؤشرات «الاشتراطات الصحية» للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج «تكافل وكرامة» بما يعزز تحقيق مؤشرات التنمية الصحية للمجتمع المصري وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الورشة عُقدت على مدار يومين متتاليين، تم خلالهما استعراض مؤشرات الأداء خلال عام 2021، ومعرفة التحديات التي تواجه العمل بالمحافظات، وإيجاد الحلول لرفع معدلات استخدام الأسر لخدمات صحة الأم والطفل، وبناء القدرات في متابعة وتقييم أنشطة رفع الوعي بالشروط الصحية.

قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن محاور الورشة، تضمنت تحديث إطار عمل التنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، على جميع المستويات، ووضع تصور مشترك لرفع وعي الأسر الأولى بالرعاية بشأن الاشتراطات الصحية، وما تقدمه وزارة الصحة والسكان من خدمات مجانية مع زيادة التوعية المجتمعية بالبرنامج.

توحيد المفاهيم المشتركة

وأضاف «عبدالرازق» أن ورشة العمل شملت توحيد المفاهيم المشتركة للعاملين بالوزارتين مع توضيح أهداف برنامج «الاشتراطات الصحية» والتي تتمثل في ضرورة استفادة أسر «تكافل» من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق، أن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل، تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية، للاستفادة بالخدمات الصحية التي تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات في عمر الإنجاب، والأطفال حديثي الولادة، حتى 6 سنوات، بما يضمن بناء جيل صحي قادر على المشاركة في بناء عجلة التنمية.

برنامج تكافل وكرامة

وأشار الدكتور عبدالرحمن بلال مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، منوهًا إلى إضافة شرط عدم تزويج الأبناء تحت سن الـ18 عامًا لضمان حصولهم على كل الرعاية اللازمة لتحمل مسؤليات بناء أسرة جديدة.

وأضاف «بلال»، أن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرًا، وبالتالي خفض وفيات الأمهات.

ترأس ورشة العمل من جانب وزارة الصحة، الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور عبدالرحمن بلال مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور عاطف الشيتاني مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية، بحضور فريق عمل البرنامج من المستوى المركزي بوزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ومنسقي البرنامج على مستوى المديريات بالوزارتين.