هجوم على جيمس فرانكو بسبب تجسيد شخصية فيدل كاسترو: ليس لاتينيا

شهد اختيار النجم الأمريكي جيمس فرانكو لتجسيد شخصية الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في فيلم «Alina of Cuba»، للمخرج ميجيل باردم، حالة من الجدل في هوليوود، إذ انتقد الممثل الكولمبي جون ليجويزامو اختيار «فرانكو» للدور، قائلًا: «إنه ليس لاتينيا! كيف يستمر ذلك في الحدوث»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال جون ليجويزامو، في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، عن اختيار فرانكو لتجسيد الشخصية التاريخية الكوبية، «لا تستبعدنا هوليوود فقط، ولكنها تسرق سردياتنا أيضا، لا مزيد من التخصيص هوليوود، هذا سيكون خطأ»، متابعًا: «ليس لدي مشكلة مع فرانكو لكنه ليس لاتينيا».

بدأ إنتاج «Alina of Cuba» منتصف أغسطس الجاري

ومن المقرر أنَّ يبدأ إنتاج فيلم Alina of Cuba في 15 أغسطس، في كولومبيا. وسيلعب جيمس فرانكو دور البطولة أمام آنا فيلافيني، التي تصور شخصية ألينا فرنانديز، ابنة كاسترو، إذ يتتبع السيناريو حياة ألينا كابنة غير شرعية لـ«كاسترو»، وناقدة لحكمه في كوبا قبل أن تغادر البلاد إلى إسبانيا في عام 1993.

وكان اختيار الممثل الأمريكي لأداء شخصية فيدل كاسترو مدعومًا ألينا فرنانديز الحقيقية، التي تشارك في الفيلم كمستشارة إبداعية للسيرة ذاتية.

منتج «Alina of Cuba» عن اختيار جيمس فرانكو: يشبه «كاسترو» جسديا ويتمتع بجاذبية شخصيته

ومن جهته، قال المنتج التنفيذي للفيلم جون مارتينيز أوفيلان إنَّ اختيار «فرانكو» جاء بعد محاولات اختيار ممثل من ذوي الأصول اللاتنينة، ولكن الممثل الأمريكي يشبه «كاسترو» جسديا ويتمتع بجاذبية شخصيته، على حد تعبيره.

وأضاف: «كان العثور على جيمس فرانكو وإقناعه تجسيد كاسترو عملية ممتعة وصعبة، لأن المخرج كان يبحث عن ممثل له تشابه وثيق مع الزعيم الراحل ويتمتع بجاذبية شخصية، إلى جانب العثور على شخص تؤيده ألينا فرنانديز بشدة»