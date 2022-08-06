الثاني على الجمهورية في مدارس المتفوقين: «مدفعتش جنيه في الدروس الخصوصية»

أكد عمر مختار أنه تفاجأ بحصوله على المركز الثاني في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، حيث قام أحد أفراد أسرته بإيقاظه وإبلاغه بالخبر، مشيرا إلى أنه يشعر بالذهول وأخذ يفكر في ثوان عن هل هذا الخبر حلم وما زال نائما أم حقيقة حتى تيقن بحقيقة الأمر الذي حلم به طوال السنوات الماضية.

لم يتلق دروس خصوصية

وتابع «مختار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتلق أي دروس خصوصية على الإطلاق بالثانوية العامة ولم يدفع أي مبالغ لأنه لم يحصل علي دورس من الأساس، وأنه كان يعتمد على مذاكرته باستثناء بعض الأوقات كان يذهب إلى المدرس ليسأله عن شيء، كما كان يعتمد على شرح بعض المدرسين على شبكات التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مشيرا إلى أن معدل مذاكرته كانت 5 ساعات يوميا بسبب أن معظم ساعات اليوم كانت في المدرسة.

حلمه الالتحاق بالجامعة الأمريكية

وأشار ابن محافظة المنوفية إلى أنه يتمنى دخول الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث كان يحلم بدخولها منذ الصغر وهو ما سيتحقق في الأيام القادمة، وأن أسرته وقفت بجانبه طوال الفترة الدراسية.

احتفال بالطالب

وتشهد محافظة المنوفية أجواء احتفالية رائعة، لحصول عمر مختار جابر صقر الطالب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات «ستيم» على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، فى الثانوية العامة 2022 بمجموع 650.6 أي بنسبة نجاح 92.8% وسط حالة من الفرح والبهجة بين أسرة الطالب بمنزله، كما حصل طالبين آخرين بمراكز على مستوي الجمهورية من أبناء محافظة المنوفية.