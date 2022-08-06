والد الأول علمي رياضيات في الثانوية العامة: دايما من أوائل المحافظة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد، الأول على شعبة علمي رياضيات بمجموع 407.

نتيجة الثانوية العامة 2022

فرحة كبيرة تعيشها أسرة «عمر» الأول على شعبة علمي رياضيات، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حسبما ذكر والده في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، معبرًا: «مفاجأة مفرحة وسارة وفرحنا كتير الحمدلله».

واعتاد الأول على شعبة علمي رياضيات التفوق في مراحله التعليمة، بحسب ما أكده والده «شريف»، إذ كان دائما بين أوائل مرحلتي الابتدائية والإعدادية: «على طول مرتب على المحافظة»، ومع ذلك لم تتوقع أسرته أن يكون بين كشوفات أوائل الثانوية العامة.

والد «عمر»: «ربنا يوعد كل أسرة»

وعلم والد «عمر» بنتيجة الأول على شعبة علمي رياضيات، من خلال أصدقائه الذين تواصلوا معه ليبشره بالنتيجة: «فضل من ربنا وفخر وشرف لينا»، إذ كانت الفرحة في كفر صقر بالشرقية لا توصف لحظتها: «ربنا يوعد كل أسرة».

تمنى والد «عمر» أن يلتحق نجله بكلية الهندسة، ليسير على خطاه، إلا أن الابن كان له رأي آخر، وفضل الالتحاق بكلية علوم الحاسب، ويدرس البرمجيات والذكاء الصناعي.