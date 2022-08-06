سيطرة طلاب الوجه البحري على أوائل نتيجة الثانوية العامة «علمي علوم»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بأوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية «علمي علوم»، مؤكدة أن نسبة النجاح في الثانوية هي 75.04%، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وشهدت نتائج الثانوية العامة للشعبة العلمية «علوم» تقدم الذكور على الإناث، من بين 14 من أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية حصل 11 طالبًا على المراكز الأولى بينما حصلت 3 طالبات فقط على مراكز متفدمة على عكس الشعبة الأدبية التي سيطرت فيها الطالبات على المركز الأولى في قائمة الأوائل.

وبالنسبة للمحافظات، على غرار الشعبة الأدبية سيطر طلاب الوجه البحري على المركز الأولى للشعبة العلمية «علمي علوم»، حيث احتل طالبين من محافظة الشرقية المراكز الثاني مكرر والرابع مكرر، واثنين من محافظة الغربية على المركز الثاني والثالث، وفي محافظة القليوبية حصل طالب على المركز الرابع مكرر والدقهلية حصل طالب على المركز الثالث مكرر، ومن محافظة كفر الشيخ حصل طالب على المركز الرابع والمنوفية حصلت طالبة على المركز الأول وطالبة من محافظة البحيرة، ومثله من محافظة كفر الشيخ وذلك في نتيجة الثانوية العامة 2022.

أما عن محافظات الوجه القبلي، حصل ثلاثة طلاب من محافظة سوهاج وقنا وأسيوط على المركز الرابع مكرر.

أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة شعبة علمي علوم

- الطالبة ملك عبدالفتاح محمود من محافظة المنوفية.

- الطالب إسلام فتحي فتحي من محافظة دمياط.

- الطالب عمر السيد محمود من محافظة الغربية.

- الطالب محمد أشرف كمال من محافظة الشرقية.

- الطالبة أميرة خالد صلاح من محافظة الغربية.

- الطالب محمد أيمن نصر من محافظة الدقهلية.

- الطالب أحمد هشام بدوي من محافظة كفر الشيخ.

- الطالب كيرلس خالد برتلة شنودة من محافظة سوهاج.

- الطالب إسلام إبراهيم عبدالرؤوف من محافظة الإسماعيلية.

- الطالب خالد محمد عوض من محافظة البحيرة.

- الطالبة شهد مجدي فهمي من محافظة الشرقية.

-الطالب كيرلس نسيم عازر من محافظة قنا.

- الطالب لؤي أحمد فوزي من محافظة أسيوط.

- الطالب يوسف محمود السيد من محافظة القليوبية.