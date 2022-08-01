تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي بنين وبنات.. التظلمات تنطلق اليوم

بدأت اليوم قبول تظلمات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية وذلك بواسطة 198 مكتبًا بالإدارات والمناطق الأزهرية في جميع المحافظات، وذلك حسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، إذ يرتبط ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي بنين وبنات بنتيجة الطعون وامتحانات الدور الثاني.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022علمي وأدبي بنين وبنات

وتظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي بنين وبنات عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني وتسجيل الرغبات، إضافة إلى الانتهاء من الطعون المقدمة، إذ تقرر غلق باب التظلمات في 31 أغسطس.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، عدم صحة ما يجرى تداوله بخصوص تنسيق الثانوية الأزهرية 2022علمي وأدبي بنين وبنات والحدود الدنيا للقبول بالكليات، إذ أنَّ هناك الآلاف من الطلاب والطالبات لديهم دور ثاني ومن الصعب أن يكون هناك مؤشرات أولية للقبول بكليات الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم.

موقع تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية

وفيما يتعلق برابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، يمكن تسجيل الدخول على الموقع من هنـــــا، إذ يتمّ فحص الطعون المقدمة خلال 15 يوماً، ثم بعد ذلك يتمّ ‘خطار الطالب بالنتيجة عبر موقع التظلمات، ويحق للطالب أو الطالبة استرداد الرسوم التي دفعها في حال حصوله على درجات في المواد المقدم بها للتظلم.

ضوابط التظلمات والرسوم المقررة

وحدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني ضوابط التظلمات والرسوم المقررة على كل مادة، مشيراً إلى الأماكن التي يمكن الطلاب تقديم تظلماتهم، إذ تمّ تخصيص 198 مكتبًا على مستوى الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، وسداد رسوم مقررة قدرها 100 جنيه لكل مادة، إضافة إلى استحداث تسديد رسوم التظلمات بالنظام الإلكتروني.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وكانت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول لهذا العام كالتالي: بلغت نسبة النجاح بالشعبة الإسلامية 97.2%، بينما القسم العلمي 68.55%، والقسم الأدبي 50.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 57.31%.

وينقسم طلاب الثانوية الأزهرية إلى 91 ألفًا و392 طالبًا بالقسم الأدبي و46 ألفًا و648 طالبًا في القسم العلمي، ووصل عدد طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية إلى 143 طالبًا، و539 طالباً بمعاهد البعوث الإسلامية.