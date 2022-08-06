الثالث علمي علوم بالدقهلية: «كان نفسي والدي يشاركني فرحتي.. وهدخل طب»

سعادة عارمة سيطرت على أسرة محمد أيمن نصر متولي، الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة بمحافظة الدقهلية، بعد أن استطاع الحصول على المركز الثالث مكرر في شعبة علمي علوم، ضمن أوائل الثانوية العامة 2022، بمجموع 400 درجة.

«محمد»: نتجيتي نتاج جهد طوال العام

وكشف محمد أيمن، صاحب الـ18عاما، لـ«الوطن»، أنه عرف نتيجته من خلال أحد أقاربه بالصدفة، مؤكدا أنه استطاع تحقيق المركز الثالث بالثانوية العامة، نتيجة لمجهوده طوال العام الدراسي، موضحا أنه لم يكن يتوقع الأمر، وكل ما كان يفعله هو الإيمان بمفهوم «الواجب»، حيث يشعر بأنه يحمل مسؤولية كبيرة، وهي الجد والاجتهاد في دراسته ليحقق حلمه بالالتحاق لكلية الطب تخصص أمراض العيون.

محمد يرغب في الالتحاق بالطب لتحقيق حلم والده

وأكد «محمد» أنه وضع في ذهنه منذ بداية الثانوية العامة 2022 هدفه وهو الالتحاق بكلية الطب لتحقيق حلم والده وجده، خاصة أنه كان يتمنى وجود والده الراحل بجواره في تلك اللحظة ليشاركه الفرحة.

واختتم «محمد» كلامه بنصيحة لطلاب العام القادم، بالجد والاجتهاد وضرورة السعي مع الإيمان بالواجب الذي عليه القيام به، مشيرا إلى أنه لا يرى مادة صعبة وأخرى سهلة لكنه يؤمن بفكرة «أكثر مادة ذاكرتها وأقل مادة».