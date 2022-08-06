‏«محمود» الرابع بالثانوية العامة على الجمهورية: صلاتي سر تفوقي

أكد محمود مجدي السيد جعفر، مدرسة شبين الكوم الرسمية للغات، الحاصل على المركز الرابع مكرر في أوائل الشعبة العلمية رياضة على مستوى الجمهورية، أنه كان يشاهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الهاتف وتفاجأ بوجوده ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

لم يتوقع الحصول على مركز بالأوائل

وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 كان متفائلا بالحصول على مجموع مميز نتيجة لاجتهاده طوال الفترة الدراسية ولكنه لم يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى وجود حالة من الفرح والبهجة بين أسرته فور معرفة الخبر.

الصلاة سر التفوق

وأشار أنه كان ملتزم بأداء الفرائض في أوقاتها وهو ما سهل عليه هذا النجاح، بالإضافة إلى دعم أسرته له وتوفير جميع الإمكانيات المعنوية والمادية له أثناء فترة الدراسة، حيث كان يذهب إلى الدروس الخصوصية ويجلس باقي اليوم للمذاكرة، قائلا: «كنت عامل لنفسي جدول وخريطة أمشي عليها عشان أقدر استمر بدون تشتت».

وتابع الرابع مكرر في أوائل الشعبة العلمية رياضة بالثانوية العامة، أنه يتمنى دخول كلية الهندسة ويتخصص في قسم الإلكترونيات.