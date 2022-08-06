محافظ الفيوم يهنئ الطالبة زينب أكرم الأولى على الثانوية العامة تليفونيا

في اتصال هاتفي، هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، زينب أكرم حسن حميدة، الطالبة بمدرسة الشهيد عبد الرحمن علي البشيهي (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقاً)، ابنة محافظة الفيوم، لتفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2022، شعبة أدبي، بمجموع 387 درجة، بنسبة مئوية بلغت 96.75%، كما وعدها باستقبالها وتكريمها في مكتبه.

زينب فخر الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، خلال حديثه مع «زينب» أنّ تفوقها وحصولها على المركز الأول على الثانوية العامة شعبة الأدبي، جعلها فخراً لجميع أبناء المحافظة، وقدوة لزملائها من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، على التفوق والاجتهاد، ورفع اسم الفيوم عالياً بين جميع المحافظات، كما أنّه تسبب في سعادة أسرتها وجميع أهالي المحافظة.

محافظ الفيوم يهنئها

وقدّم محافظ الفيوم، خالص تهانيه إلى والدي الطالبة زينب الأولى على نتيجة الثانوية العامة 2022، مثمناً جهودهما في التنشئة السليمة لابنتهما، ورعايتهما لها حتى تربعت على قائمة أوائل الثانوية العامة، بفضل جهودهما وتوفير الأجواء المناسبة لها للاجتهاد والتفوق، حتى كلل الله جهودهم وتضحياتهم بهذا الإنجاز الكبير، في ماراثون الثانوية العامة.

وأشار محافظ الفيوم، خلال اتصاله بالأولى على الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم، إلى أنّه سيقوم باستقبالها هي وأسرتها، في مكتبه، لتكريمها بالشكل اللائق، مؤكداً حرص المحافظة على دعم المتميزين والنابغين من أبنائها في مختلف المجالات.

75.04 نسبة نجاح الثانوية

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، 75.04%، بنسبة 78% لشعبة علمي علوم، و81% لشعبة علمي رياضة، و76% لشعبة الأدبي، حيث تفوقت شعبة العلمي الرياضة في الدرجات عن باقي الشعب.