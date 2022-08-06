دقائق قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022، بعدما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتم من خلال مؤتمر صحفي في العاشرة من صباح اليوم السبت، وينتظر الكثير من الطلاب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم بفارغ الصبر، فيما سيتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع خصصته جريدة «الوطن» في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب الثانوية العامة في كل مكان.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وخصصت «الوطن» الرابط التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط على كلمة نتيجـــــــــة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن للطلاب وأسرهم، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم، من خلال الرابط التالي اضغط هنا، والذي يعد رابط سريع يتمكن الطلاب من خلاله من الحصول على نتيجة الثانوية العامة بسهولة ويسر، ليتوّج الطلاب تعبهم طوال الأعوام الماضية بالنجاح، ويلتحقوا بالكليات التي يرغبون بها.

أكثر من 16 ألف طالب تقدموا للامتحانات

تجدر الإشارة إلى أنّ 16 ألفا و734 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 في محافظة الفيوم، بينهم 11488 طالبا وطالبة بالقسم العلمي 9866 منهم شعبة علمي علوم، و1622 شعبة علمي رياضة، أمّا طلاب القسم الأدبي فقد بلغ عدد طلابه 5259 طالبا وطالبة، أدوا جميعهم الامتحانات في 42 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 7 لجان بكل من إدارات شرق الفيوم، وغرب الفيوم، وسنورس، وإطسا، و5 لجان في إدارتي يوسف الصديق وطامية، وأخيرا 4 لجان بإدارة إبشواي.