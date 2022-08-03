محافظ الفيوم يشكل لجنة لحصر مشروعات حياة كريمة الجاهزة للتسليم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة تضم جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلي جهات الولاية، بالاشتراك مع رؤوساء المراكز والمدن، والجهات ذات الصلة، لحصر المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% بعد المرور عليها على أرض الواقع، ومتابعة مدى جاهزيتها للتسليم، موجهاً بضرورة إعداد تقرير تفصيلي بتلك المشروعات، بالإضافة إلى بيان آخر يضم المشروعات التي قاربت على الانتهاء، مع توضيح نسب التنفيذ التي وصل إليها كل مشروع، وتحديد الوقت الزمني المحدد للانتهاء منها، حتى تصبح جاهزة لبدء العمل فيها بالكامل.

الأنصاري يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إنجاز وإسراع تنفيذ المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزي المرحلة الأولى، خصوصاً المشروعات الخاصة بالبنية التحتية مثل الأبنية التعليمية، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية والزراعية، بالإضافة إلى مشروعات المواقف والأسواق، والمراكز الطبية الحضرية، ونقاط المطافئ.

بدء توصيل الصرف الصحي لقرية تونس

وأمر الأنصاري مسؤولي الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بسرعة البدء في تنفيذ الصرف الصحي في قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، موجهاً بضرورة ملائمة المشروع مع طبيعة قرية تونس السياحية والبيئية، والامتدادات المستقبلية لها، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة يوسف الصديق وممثلي دار الهندسة.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأنصاري مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمتابعة موقف ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على آخر تطورات تلك المشروعات، وحصر المشروعات التي اكتمل تنفيذها بالكامل وتسليمها في أقرب وقت، وحل أية معوقات تعيق تنفيذ المشروعات، موجهاً بدخول هذه المشروعات الخدمة بأسرع وقت ممكن.