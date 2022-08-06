84 ألف خدمة لمنتفعي التأمين الشامل بوحدة طب أسرة العديسات قبلي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 84 ألف خدمة طبية بوحدة طب أسرة العديسات قبلي، في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بوحدة طب أسرة العديسات قبلي، شملت 56.232 ألف خدمة طبية ما بين خدمات الطوارئ وطب الأسرة والأسنان ومتابعة الحمل والمعمل والصيدلية وغيرها، بالإضافة إلى تقديم 28.471 ألف خدمة للفحص الطبي الشامل للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

7.6 ألف أسرة بطب العديسات قبلي

وأضافت الهيئة، أن إجمالي عدد المسجلين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، على وحدة طب أسرة العديسات القبلي، بلغ 27.407 ألف فرد بواقع 7.645 ألف ملف عائلي، لافتة إلى أن الوحدة مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ترتكز على 54 مركز ووحدة طب أسرة، تم تشغيل 49 مركز ووحدة طب أسرة منها حتى الآن.

تقديم 80% من خدمات الرعاية الصحية

وأوضح أن مراكز ووحدات طب الأسرة، تقدم 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بما تشمله من خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة والأسنان والأطفال وغيرها من الخدمات التخصصية، إضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، والمشاركة بخدمات التوعية والتثقيف الصحي، كما تعد تلك الخدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبوابتهم الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة.