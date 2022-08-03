الرعاية الصحية: حلقة نقاشية مع WHO بشأن الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية

عقدت هيئة الرعاية الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حلقة نقاشية موسعة عن أطر إنشاء وتطبيق برنامج متكامل للاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، بمقر مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة في الإسماعيلية.

خطة مقاومة المضادات المقاومة للميكروبات

وأشار البيان، إلى محاور الحلقة النقاشية (Focus group discussion)، التي ارتكزت على حوكمة المضادات الحيوية، بما يضمن تحديد متطلبات واحتياجات تطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ومناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق البرنامج، فضلًا عن مناقشة الآليات والأطر التي تساعد على تطبيق البرنامج بكفاءة وفاعلية، وأهمية استدامة برامج التدريب على الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وتطبيقات مكافحة العدوى داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى مدى تأثير مقاومة مضادات الميكروبات على حجم الوفيات على مستوى العالم، ودور منظمة الصحة العالمية WHO في وضع خطة لمقاومة المضادات المقاومة للميكروبات.

نشر ثقافة وممارسات الرعاية الصحية الآمنة

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ الحلقة النقاشية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO، تستهدف نشر ثقافة وممارسات الرعاية الصحية الآمنة، بما يضمن جودة وكفاءة وأمان جميع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للجودة والسلامة.

واستكمل البيان: أدار الحلقة النقاشية للبرنامج المتكامل للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، إليزابيث تايلور، مستشارة منظمة الصحة العالمية، الدكتورة يارا خلف، استشاري حوكمة استخدام المضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية، كما شارك من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمد العقاد، مدير عام إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور أحمد غريب، مدير إدارة الرعاية الأولية، الدكتور عمر طلحة "مدير إدارة مكافحة العدوى"، وعدد من قيادات الهيئة وفرعها بالإسماعيلية.

وتابع البيان: تطبيق برنامج الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية يمثل أفقًا جديدًا للرعاية الصحية في مصر، لما يتضمنه من وضع نظام متكامل وفعال يضمن جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية، وتوفير رعاية صحية آمنة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد مطابقة لأحدث المعايير العالمية، ما يشكل نقلة نوعية مهمة وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، وترسيخ ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية.