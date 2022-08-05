«الرعاية الصحية»: التأمين الشامل يشهد دعما كبيرا من القيادة السياسية

قالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير المكتب التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حلم لكل المصريين في تقديم خدمة صحية متميزة لكل المواطنين بلا استثاء وفي أي مكان في مصر، وهي التي تشهد دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية.

عبد الرؤوف: جنوب سيناء مساحتها كبيرة وبيئة صحراوية والانتقال لها صعب

وأضافت «عبدالرؤوف»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المستشفى الافتراضي التي جرى إنشاؤها بجنوب سيناء لدعم أطباء العيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع هدفها جاء بعد أن كانت سادس محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة، «مساحتها كبيرة وهي بيئة صحراوية والانتقال ليها صعب».

عبد الرؤوف: جرى تكليف الإدارة التنفيذية في جنوب سيناء لبناء نموذج مطور يناسب طبيعة المحافظة

واستطردت: «جرى تكليف الإدارة التنفيذية في جنوب سيناء لبناء نموذج مطور يناسب طبيعة المحافظة، والتي تعاني ندرة في الأطباء والتخصصات الطبية النادرة الموجودة، وفكرنا نعمل مستشفى افتراضي للتنسيق ما بين الوحدات الموجودة والمستشفيات، ومن خلال ده بنتواصل مع دكاترة في أماكن بعيدة».

وأوضحت أن مثل تلك المستشفيات الافتراضية سيجري ربطها على العيادات المتنقله لتقديم الخدمات، ويمكن عن طريقها تحقيق التحكم القوى لفرق الانتشار السريع في حالات الطوارئ ولحل الأزمات، «فيه حاجات كتير جدا ممكن تتعمل، وفكرنا فيها علشان نوصل لكل المواطنين في كل مكان مهما كانت الخدمة الصحية عاملة إزاي».

وتابعت: «النموذج ده موجود بره مصر زي الإمارات واليابان وفرنسا وإنجلترا ودول كثيرة، وعايزين نعمل تغطية صحية شاملة، وهو ده الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين الموجودين في كل مكان وتقديم الخدمات بكل كفاءة».