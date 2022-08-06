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إصابة 3 أشخاص واشتعال مصنع في إسرائيل بسبب صواريخ المقاومة «فيديو»

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محمد الليثي
02:35 م | السبت 06 أغسطس 2022
قصف المقاومة لإسرائيل - أرشيفية

قصف المقاومة لإسرائيل - أرشيفية

أصيب، 3 اسرائيليين على الأقل بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية، كما أصيب منزل ومصنع بصاروخ بشكل مباشر في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

صواريخ المقاومة تصيب 3 إسرائيليين

وأعنلت إسرائيل تسجيل 3 إصابات بفعل صواريخ المقاومة في مستوطنة أشكول، واحتراق منزل في سيدروت وتدمير شارع دون تسجيل إصابات، وفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

واحترق مصنع للدهان جرّاء سقوط صاروخ للمقاومة قرب مستوطنة «شاعر هنيغف»، وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن صاروخًا سقط على مصنع بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقه.

قصف تل أبيب

وأعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم السبت «قصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون».

وقالت في بيان لها عبر «تليجرام»، إنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخًا ردًا على القصف الإسرائيلي في غزة.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011